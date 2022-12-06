Почему мы чаще болеем простудой именно зимой

Ранее считалось, что сезон простуды и гриппа приходится на более прохладные месяцы, потому что люди чаще проводят время в помещениях, где вирусы могут легче распространяться. Однако новое исследование указывает на биологическую первопричину этого.

Обычно клетки в передней части носа обнаруживают бактерии, а затем выпускают вместе со слизью миллиарды крошечных заполненных жидкостью мешочков, называемых внеклеточными везикулами. Они атакуют бактерии.

Выяснилось, что при снижении температуры окружающего воздуха количество внеклеточных везикул, вырабатываемых назальными клетками, уменьшается почти на 42%. То есть иммунный ответ резко ухудшается.