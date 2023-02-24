Наука и технологии
18:45, 24 февраля 2023
1 мин.

Почему мы чаще заражаемся простудой в засушливую погоду

Ковидом в том числе

Недавнее исследование проливает свет на то, почему люди чаще заражаются вирусными инфекциями, передающимися воздушно-капельным путём, в более засушливой среде.

Почему мы чаще заражаемся простудой в засушливую погоду

Фото: Unsplash

Оказалось, что частицы, несущие коронавирус млекопитающих остаются заразными в два раза дольше в более сухом воздухе. Отчасти это происходит потому, что слюна, которая окружает вирус и служит для него барьером, особенно эффективна при низком уровне влажности.

В исследовании также подчёркивается важность управления фильтрацией воздуха и вентиляцией в помещениях, особенно в зданиях в засушливых регионах, в кабинах самолётов и в сухие зимние месяцы в умеренном климате по всему миру.

Новости партнеров
Новости партнеров