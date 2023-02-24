Почему мы чаще заражаемся простудой в засушливую погоду

18:45, 24 февраля 2023
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Почему мы чаще заражаемся простудой в засушливую погодуКовидом в том числе
Недавнее исследование проливает свет на то, почему люди чаще заражаются вирусными инфекциями, передающимися воздушно-капельным путём, в более засушливой среде.
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Оказалось, что частицы, несущие коронавирус млекопитающих остаются заразными в два раза дольше в более сухом воздухе. Отчасти это происходит потому, что слюна, которая окружает вирус и служит для него барьером, особенно эффективна при низком уровне влажности.
В исследовании также подчёркивается важность управления фильтрацией воздуха и вентиляцией в помещениях, особенно в зданиях в засушливых регионах, в кабинах самолётов и в сухие зимние месяцы в умеренном климате по всему миру.