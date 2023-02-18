Почему мы думаем, что запретный плод — это яблоко

Некоторые учёные даже предполагают, что вместо яблока в библейской истории могли фигурировать инжир и виноград, а также гранат. Версия с яблоком же возникла, вероятно, из-за трудностей перевода. Латинское слово «яблоко» — «malum» является омонимом латинского слова «зло». Это и послужило основанием для выбора главного «греховного» фрукта.

Впрочем, это объяснение не имеет поддержки в латинских источниках. Автор книги прочитал всех основных средневековых комментаторов Книги Бытия, и почти никто не упоминает об этой игре слов. Что ещё более озадачивает, даже в 14 веке комментаторы не отождествляют запретный плод с яблоком. Они ссылаются на инжир и виноград, а иногда и на другие виды фруктов.