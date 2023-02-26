Почему мы не забываем, как ездить на велосипеде

Существуют и другие подобные навыки. Например, вождение автомобиля или завязывание шнурков.

Учёные пока точно не могут сказать, почему от воспоминаний, связанных с мышечной памятью, избавиться практически невозможно. Возможно, это имеет отношение к тому, где конкретно в мозге хранятся такие воспоминания.