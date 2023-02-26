Почему мы не забываем, как ездить на велосипеде

Почему мы не забываем, как ездить на велосипедеИ никогда не забудем этого
Существуют навыки, которые никогда не забываются, если вы однажды ими овладели. Например, это умение ездить на велосипеде. Но как это объясняется с научной точки зрения?
Фото: Cane Creek
Езда на велосипеде - это одна из разновидностей навыков, которые забыть невозможно. В этом случае работает, как отмечают нейробиологи, процедурная память, или мышечная память. Это тип бессознательной долговременной памяти, благодаря которой человек может вспомнить что-либо, совершенно не задумываясь об этом.
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Существуют и другие подобные навыки. Например, вождение автомобиля или завязывание шнурков.
Учёные пока точно не могут сказать, почему от воспоминаний, связанных с мышечной памятью, избавиться практически невозможно. Возможно, это имеет отношение к тому, где конкретно в мозге хранятся такие воспоминания.