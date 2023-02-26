Наука и технологии
17:32, 26 февраля 2023
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Почему мы не забываем, как ездить на велосипеде

И никогда не забудем этого

Существуют навыки, которые никогда не забываются, если вы однажды ими овладели. Например, это умение ездить на велосипеде. Но как это объясняется с научной точки зрения?

Почему мы не забываем, как ездить на велосипеде

Фото: Cane Creek

Езда на велосипеде - это одна из разновидностей навыков, которые забыть невозможно. В этом случае работает, как отмечают нейробиологи, процедурная память, или мышечная память. Это тип бессознательной долговременной памяти, благодаря которой человек может вспомнить что-либо, совершенно не задумываясь об этом.

Почему мы не забываем, как ездить на велосипеде

Getty Images

Существуют и другие подобные навыки. Например, вождение автомобиля или завязывание шнурков.

Учёные пока точно не могут сказать, почему от воспоминаний, связанных с мышечной памятью, избавиться практически невозможно. Возможно, это имеет отношение к тому, где конкретно в мозге хранятся такие воспоминания.

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