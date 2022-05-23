Почему мы неосознанно копируем акцент других людей

По словам специалиста по языкам Лейси Уэйд, иногда американцы могут начать говорить с британским акцентом после просмотра сериала, где актёры говорят именно так. Лингвисты называют такое явление лингвистической конвергенцией. Дело в том, что люди склонны копировать тот язык (и ту манеру речи), на котором разговаривают вокруг них.

Результаты трёхлетнего исследования, проведённого Лейси Уэйд с коллегами, были недавно опубликованы в журнале Language. Оказывается, что человек склонен воспроизводить звуки речи, которые он ожидает услышать. Даже в том случае, если он их не слышит от собеседника.

Конвергенция представляет собой изменение речи, которое происходит для того, чтобы речь человека стала максимально приближенной к речи окружающих.

В рамках исследования эксперт взяла букву I и выяснила, как произносят её в слове time люди с южной части США. Далее она узнала, действительно ли человек, который слышит речь с южноамериканским акцентом, начинает говорить так же. Для этого более 100 добровольцев должны были произнести эту букву в разных словах. Затем им нужно было прослушать подсказки, которые произносились с сильным южным акцентом. После этого они вновь произносили слова.