Почему мы понимаем языки, а обезьяны нет

Для изучения различий между мозгом человека и шимпанзе исследователи использовали сканы 50 человеческих мозгов и 29 мозгов шимпанзе. С помощью этих изображений они исследовали связь двух связанных с языком центров мозга, сравнивая их между разными видами. "Известно, что повреждение этих областей мозга негативно сказывается на языковой функции. Однако до сих пор вопрос о том, является ли их структура связей уникальной для человека, оставался без ответа”, - говорит соавтор исследования Джоанна Серповска.

Исследователи обнаружили, что если у шимпанзе связь задних средних височных областей ограничена в основном височной долей, то у человека возникла новая связь с лобной и теменной долями. Фактически, изменения в обеих языковых областях человека включают набор расширений связей в височных долях. "Результаты нашего исследования свидетельствуют о том, что аркуатный пучок, безусловно, не является единственной движущей силой эволюционных изменений, подготавливающих мозг к полноценной языковой способности", - говорит соавтор исследования Витория Пиаи.

"Тот факт, что эта схема связей настолько уникальна для нас, людей, позволяет предположить, что она может быть важнейшим аспектом организации мозга, обеспечивающим наши отличительные языковые способности", - говорит Пиаи.