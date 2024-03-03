Почему мы тянем время: ученые изучили негативное мышление

Исследование, опубликованное в журнале Personality and Individual Differences, изучает концепцию «валентно-взвешенного предубеждения». Оно описывает, как люди взвешивают положительные и отрицательные чувства при принятии решений. Люди с более негативной предвзятостью склонны больше поддаваться влиянию негатива, из-за чего неприятные задачи кажутся еще хуже и приводят к откладыванию.

Исследовательская группа провела ряд исследований, чтобы проверить эту теорию. В одном из них участники сообщили о своих привычках по заполнению налоговых деклараций и прошли тест, определяющий их склонность к взвешиванию плюсов и минусов. Результаты показали четкую связь: те, у кого было больше негативных предубеждений, как правило, подавали декларации позже.

В другом исследовании изучались студенты колледжа, участвовавшие в исследовательской программе для получения зачета. Здесь исследователи также учитывали самоконтроль. Студенты с негативными предубеждениями и низкой самомотивацией чаще откладывали выполнение исследовательских заданий. Однако те, у кого самоконтроль был выше, смогли перебороть свои негативные предубеждения и приступить к работе раньше.

Эти результаты позволяют по-новому взглянуть на проблему промедления. Дело не только в лени, но и в том, как мы обрабатываем эмоции. Хорошие новости? Мы можем научиться управлять своими предубеждениями. Сосредоточившись на положительных аспектах задачи и активно развивая самоконтроль, мы сможем преодолеть власть негатива и наконец-то справиться с этими «ужасными делами».