Почему на большей части территории Канады никто не живёт

Примерно половину площади Канады занимает Канадский щит. Он представляет собой геологическое ядро ​​Североамериканского континента, каменистую породу, покрытую тонким слоем грунта. Из-за движения ледников слой почвы с этих территорий был отодвинут на юг. В результате самые плодородные почвы переместились на южную оконечность Канады.

На Канадском щите растительность - это по большей части вечнозелёные бореальные леса. А почва здесь непригодна для выращивания многих сельскохозяйственных культур. Поэтому и северные части Канады оказались освоены колонистами из Старого Света не так хорошо.