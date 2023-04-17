Почему на большей части территории Канады никто не живёт

Почему на большей части территории Канады никто не живётСвязано это не только с холодом
В Канаде живёт 39 миллионов человек, и это не особо много для второй по площади страны в мире. Как это можно объяснить?
Известно, что 72% жителей Канады постоянно живут южнее 49-й параллели. И в целом получается, что население распределено по территории страны неравномерно. Объясняется это и холодным климатом, и историческими, и географическими факторами.
Примерно половину площади Канады занимает Канадский щит. Он представляет собой геологическое ядро Североамериканского континента, каменистую породу, покрытую тонким слоем грунта. Из-за движения ледников слой почвы с этих территорий был отодвинут на юг. В результате самые плодородные почвы переместились на южную оконечность Канады.
На Канадском щите растительность - это по большей части вечнозелёные бореальные леса. А почва здесь непригодна для выращивания многих сельскохозяйственных культур. Поэтому и северные части Канады оказались освоены колонистами из Старого Света не так хорошо.