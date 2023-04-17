Наука и технологии
21:46, 17 апреля 2023
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Почему на большей части территории Канады никто не живёт

Связано это не только с холодом

В Канаде живёт 39 миллионов человек, и это не особо много для второй по площади страны в мире. Как это можно объяснить?

Известно, что 72% жителей Канады постоянно живут южнее 49-й параллели. И в целом получается, что население распределено по территории страны неравномерно. Объясняется это и холодным климатом, и историческими, и географическими факторами.

Почему на большей части территории Канады никто не живёт
Wikipedia

Примерно половину площади Канады занимает Канадский щит. Он представляет собой геологическое ядро ​​Североамериканского континента, каменистую породу, покрытую тонким слоем грунта. Из-за движения ледников слой почвы с этих территорий был отодвинут на юг. В результате самые плодородные почвы переместились на южную оконечность Канады.

На Канадском щите растительность - это по большей части вечнозелёные бореальные леса. А почва здесь непригодна для выращивания многих сельскохозяйственных культур. Поэтому и северные части Канады оказались освоены колонистами из Старого Света не так хорошо.

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