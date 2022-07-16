Почему на самом деле у дятлов не бывает сотрясений мозга

Раньше учёные думали, что у дятлов в черепе есть некий амортизатор. Под ним подразумевали слой губчатой кости, особенно заметный в лобной части. Считалось, что он поглощает энергию удара. Наличие таких амортизаторов долгое время подавалось как факт. Инженеры даже вдохновлялись строением черепа дятлов при создании амортизирующих материалов.

Теперь же учёные решили проверить это. Живущих в неволе дятлов засняли на высокоскоростную камеру. Учёные отслеживали положение нескольких точек на головах птиц: двух на клюве, одной на глазу и одной позади глаза. Затем записи проанализировали.

Оказалось, что при ударе о дерево точка на глазу дятла, а значит и передняя часть мозга, движется с тем же или большим по модулю отрицательным ускорением, что и клюв. То есть во время удара мозг дятла всё же замедляется резко, а не плавно. Амортизация в черепе почти отсутствует.

После этого учёные создали компьютерную модель черепа дятла. Выяснилось, что птицам для того, чтобы получить сотрясение мозга, нужно ударять по дереву в 2-3 раза быстрее или долбить в четыре раза более твёрдую древесину. Всё дело в конструкции черепа и мозга.