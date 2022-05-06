Почему на самом деле умер первый первый человек со свиным сердцем

Его хирург и другие специалисты считают, что, скорее всего, сыграл свою роль цитомегаловирус свиньи, сообщает MIT Technology Review. Это неоднозначный вывод, имеющий последствия для будущего подобного рода трансплантаций.

Вначале трансплантация, которая была проведена 7 января, выглядела успешной. Сердце работало, и Беннет, казалось, выздоравливал в течение первого месяца и далее - критический этап для пациентов, перенесших трансплантацию. Однако в начале марта, когда он все еще находился на стационарном лечении, его состояние резко ухудшилось. 8 марта Беннет умер в кругу друзей и семьи. “На момент смерти не было выявлено очевидных причин”, - заявил представитель больницы после смерти Беннета, как сообщает New York Times.

Позже хирург Беннета, Бартли Гриффит заявил, что медицинская бригада обнаружила признаки цитомегаловируса свиней в организме Беннета уже через 20 дней после операции, но поскольку обнаруженные уровни были настолько низкими (и свинья была гарантированно свободна от вируса), врачи подумали, что это может быть ошибкой тестирования. Несколько недель спустя посмертная биопсия сердца свиньи показала, что орган был поврежден, возможно, инфекцией, сообщает MIT Technology Review.