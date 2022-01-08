Почему на самый дорогой космический телескоп не установили обычные камеры

Как многие считали, обычные камеры помогли бы людям отслеживать полёт телескопа в космосе. Однако NASA сообщило, что, зеркала «Уэбба» с золотым напылением были очень фотогеничными здесь, на Земле, но в космосе их просто будет не видно. Сторона, обращенная к солнцу, будет так сильно блестеть, что камерам придётся бороться с бликами и проблемами контрастности.

Кроме того, наличие камер потребовало бы, чтобы NASA проложило больше кабелей и выделило для них мощность. А большое количество кабелей может повлиять на качество изображения. Более того, инженерами пришлось бы разработать специальную камеру для сверхнизких температур.

В целом, телескоп «Джеймса Уэбб» уже большой и очень сложный, а добавление дополнительного оборудования ещё больше усложнило бы ситуацию, при этом не дав хорошего результата.