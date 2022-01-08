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Почему на самый дорогой космический телескоп не установили обычные камеры

Оно того не стоило
Перед Новым годом учёные запустили космический телескоп «Джеймс Уэбб», который представляет собой орбитальную инфракрасную обсерваторию. Это дорогой научный инструмент, который обещает нам массу открытий. Некоторые однако были удивлены, когда узнали, что обсерватория не оборудована камерами. Как оказалось, есть много веских причин, по которым NASA отказалось от них.
Почему на самый дорогой космический телескоп не установили обычные камеры

Как многие считали, обычные камеры помогли бы людям отслеживать полёт телескопа в космосе. Однако NASA сообщило, что, зеркала «Уэбба» с золотым напылением были очень фотогеничными здесь, на Земле, но в космосе их просто будет не видно. Сторона, обращенная к солнцу, будет так сильно блестеть, что камерам придётся бороться с бликами и проблемами контрастности.

Кроме того, наличие камер потребовало бы, чтобы NASA проложило больше кабелей и выделило для них мощность. А большое количество кабелей может повлиять на качество изображения. Более того, инженерами пришлось бы разработать специальную камеру для сверхнизких температур.

В целом, телескоп «Джеймса Уэбб» уже большой и очень сложный, а добавление дополнительного оборудования ещё больше усложнило бы ситуацию, при этом не дав хорошего результата.

Источник: Techspot
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