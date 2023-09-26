Почему нам кажется, что самолёт летит медленно, хотя это не так

Почему нам кажется, что самолёт летит медленно, хотя это не такОбъяснила эксперт по аэрокосмической отрасли
Известно, что пассажирский самолёт на крейсерской высоте летит со скоростью примерно 575 миль в час (925 километров в час). Это почти в девять раз быстрее, чем движется автомобиль по шоссе. Но почему нам кажется, будто самолёт медленно «плывёт» по небу?
Если вы будете наблюдать за взлетающим самолётом, вам покажется, что он движется очень быстро. Но когда он достигнет в воздухе крейсерской высоты, всё будет наоборот: он будет казаться очень медленным. Связано это с тем, что когда авиалайнер находится в небе, то часто вокруг него нет инверсионных следов или облаков. Из-за этого может быть трудно понять, с какой скоростью он движется.
Поскольку самолёт находится далеко от вас, ему требуется больше времени, чтобы пройти через ваше поле зрения, чем объекту, который расположен близко. Это ещё больше усиливает иллюзию того, что лайнер летит медленно.
При этом существует несколько способов понять, насколько быстро на самом деле движется в небе самолёт. Первый - проследить за его тенью на зданиях и дорогах. Второй способ - посмотреть, как быстро над его крылом движется облачный покров. Но важно при этом помнить, что облака движутся очень медленно относительно самолёта.