Почему нам кажется, что самолёт летит медленно, хотя это не так

Если вы будете наблюдать за взлетающим самолётом, вам покажется, что он движется очень быстро. Но когда он достигнет в воздухе крейсерской высоты, всё будет наоборот: он будет казаться очень медленным. Связано это с тем, что когда авиалайнер находится в небе, то часто вокруг него нет инверсионных следов или облаков. Из-за этого может быть трудно понять, с какой скоростью он движется.

Поскольку самолёт находится далеко от вас, ему требуется больше времени, чтобы пройти через ваше поле зрения, чем объекту, который расположен близко. Это ещё больше усиливает иллюзию того, что лайнер летит медленно.