Почему нам нравятся жестокие компьютерные игры

Исследователи биологии и психологии из Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее разработали теорию, которая могла бы объяснить наше увлечение жестокими видеоиграми. Опираясь на эволюционную психологию и теорию когнитивной оценки, исследователи предположили, что игры с насилием находят отклик у многих из нас, потому что они предлагают возможность реализовать наши психологические потребности.

Под такими потребностями имеются в виду автономия (чувство контроля), социальная привязанность (чувство связи с другими) и компетентность (способность к успеху). Жестокие видеоигры обычно обеспечивают всё это — будь то выбор улучшений для оружия, совместная работа с другими или выполнение целей и миссий.

Согласно исследованию, жестокие игры также позволяют людям «попадать» в опасные ситуации, с которыми они, вероятно, не столкнулись бы в реальной жизни, а также регулировать свои эмоции. Причина тут может быть та же, по которой люди занимаются спортом. По сути, это способ управления агрессивным поведением и нашим врождённым стремлением к соперничеству социально приемлемым способом.