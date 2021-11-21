Почему НАТО не сможет защитить Восточную Европу танками в случае войны

Авторы отметили, что НАТО увеличивает военное присутствие в Европе, перебрасывая туда танки. Но это может оказаться бесполезным в случае войны. Дело в том, что на территории Восточной Европы построено множество старых и ненадёжных мостов. Они просто не выдержат под весом танков НАТО. Эти боевые машины весят около 60 тонн.

Ранее Польша даже говорила с регулирующими органами Евросоюза по поводу невозможности использовать тяжёлые грузовики на своей территории. Страны НАТО пытаются решить проблему с помощью бронированных передвижных мостов, но пока успехов на этом поприще нет.