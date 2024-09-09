Почему не стоит торопиться покупать последнюю модель iPhone

Эксперты выделили несколько потенциальных недостатков iPhone 16, которые могут заставить задуматься о покупке более ранних моделей или перейти на Android. Одной из главных проблем для российских пользователей станет доступ к приложениям: банковские программы и онлайн-кинотеатры могут исчезнуть из App Store в любой момент. У владельцев Android таких сложностей меньше — приложения можно скачивать напрямую с сайта разработчика или через альтернативные магазины.

Базовая версия iPhone 16, на которую многие надеются, не сможет конкурировать с флагманами Android. В новинке не будет поддержки высокой частоты обновления экрана, функции Always-on Display и телеобъектива. К тому же, цена на модель в первые недели после старта продаж будет завышена из-за высокого спроса.

Также Apple не сразу внедрит ожидаемые ИИ-функции. В октябре появятся только базовые возможности для англоязычных пользователей, а более масштабные обновления, включая улучшенную Siri, будут доступны только в следующем году. Кроме того, iPhone в России до сих пор не поддерживает бесконтактную оплату, что делает Android более удобным выбором. Эксперты советуют рассмотреть покупку более старой модели iPhone осенью, когда цены на новые устройства будут особенно высоки.