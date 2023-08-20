Почему не существует кольцевых взлётно-посадочных полос

Почему не существует кольцевых взлётно-посадочных полосХотя предложение их построить уже было
Гражданская авиация - отрасль, где всё новое вводится довольно тяжело. Это касается и особенностей взлётно-посадочных полос в аэропортах.
Несмотря на то что с начала развития авиаотрасли прошло уже 100 лет, самолёты всё ещё для посадки и взлёта используют прямые полосы, а не круговые (кольцевые). Почему так?
Во-первых, нужно отметить, что у прямой взлётно-посадочной полосы есть одна особенность, которая осложняет работу пилотов. Эта особенность - боковой ветер. Такой ветер стремится развернуть лайнер и сносит его относительно места посадки. Из-за этого самолёты иногда даже перенаправляют в другой аэропорт.
Кроме того, прямые взлётно-посадочные полосы в принципе занимают много места.
Современный проект кольцевой взлётно-посадочной полосы создал инженер Хенк Хесселинк из Netherlands Aerospace Centre. Основная его идея заключается в том, что прямые полосы должны быть заменены одной кольцевой, диаметр которой - 4 км. Внутри этой кольцевой взлётно-посадочной полосы будет размещаться аэровокзал и хабы для самолётов.
У такого проекта множество плюсов. Например, он даст возможность избежать бокового ветра, позволит сажать и выпускать больше самолётов.
Но почему подобный проект всё ещё не реализован? Причин несколько. Первая из них - консерватизм самой авиаотрасли. Другая причина - обучение пилотов, а также необходимость отработать безопасность взлётов и посадок на такой полосе.