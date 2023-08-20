Почему не существует кольцевых взлётно-посадочных полос

Несмотря на то что с начала развития авиаотрасли прошло уже 100 лет, самолёты всё ещё для посадки и взлёта используют прямые полосы, а не круговые (кольцевые). Почему так?

Во-первых, нужно отметить, что у прямой взлётно-посадочной полосы есть одна особенность, которая осложняет работу пилотов. Эта особенность - боковой ветер. Такой ветер стремится развернуть лайнер и сносит его относительно места посадки. Из-за этого самолёты иногда даже перенаправляют в другой аэропорт.

Кроме того, прямые взлётно-посадочные полосы в принципе занимают много места.