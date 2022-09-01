Почему не все учёные согласны с тем, что Плутон - это не планета

В 2006 году Международный астрономический союз заключил, что Плутон не соответствует определению «планета». Согласно критериям специалистов, космическое тело должно, чтобы считаться планетой, вращаться вокруг Солнца, быть почти круглой формы, расчищать пространство вокруг своей орбиты. Плутон же не подходит по последнему пункту. Дело в том, что у Плутона нет гравитации. Однако называют Плутон карликовой планетой.

Карликовые планеты имеют небольшие размеры и не соответствуют параметрам, характерным для обычных планет. Сегодня известно пять подобных планет. Это Церера, Плутон, Эрида, Макемаке, Хаумеа.