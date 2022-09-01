Почему не все учёные согласны с тем, что Плутон - это не планета

Почему не все учёные согласны с тем, что Плутон - это не планетаЕсть несколько спорных моментов
В 2006 году Международный астрономический союз заключил, что Плутон не соответствует определению «планета». Согласно критериям специалистов, космическое тело должно, чтобы считаться планетой, вращаться вокруг Солнца, быть почти круглой формы, расчищать пространство вокруг своей орбиты. Плутон же не подходит по последнему пункту. Дело в том, что у Плутона нет гравитации. Однако называют Плутон карликовой планетой.
Карликовые планеты имеют небольшие размеры и не соответствуют параметрам, характерным для обычных планет. Сегодня известно пять подобных планет. Это Церера, Плутон, Эрида, Макемаке, Хаумеа.
Некоторые эксперты не согласны с мнением Международного астрономического союза. Так, в 2018 году Филип Мецгер из Университета Центральной Флориды в своём исследовании заявил, что существующий стандарт классификации планет нельзя назвать научно обоснованным. По словам Мецгера, объект нужно называть планетой исходя из её внутренних свойств, а не исходя из особенностей орбиты.
Кроме того, Алан Стерн из NASA отметил, что не все карликовые планеты вообще нужно считать планетами. Связано это с тем, что в Солнечной системе слишком много астероидов, поэтому ни одно космическое тело не смогло очистить окрестности своей орбиты.