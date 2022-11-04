Почему некоторые компании «купаются» в чипах

Так, у тайваньского чипмейкера TSMC наблюдается снижение спроса от заказчиков. Согласно прогнозам, в 2023 году всё станет только хуже. Дело в том, что главные заказчики TSMC — Apple, AMD, Intel, MediaTek, NVIDIA и Qualcomm — скромно оценивают свои продажи в будущем.

Это не должно вызывать удивления. Значительная часть объёма продаж в этом секторе приходится на персональные компьютеры. Однако на эти устройства спрос низок, и на складах остались их запасы.