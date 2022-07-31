Почему некоторые кошки предпочитают одиночество

В новом исследовании авторы связывают поведение кошек с гормонами и микробиомом кишечника. Эти элементы влияют на взаимодействия между кошками и могут объяснить, как они переносят сожительство.

Оказалось, что животные с более низким уровнем кортизола и тестостерона были более терпимы к другим кошкам и охотнее делились едой. Кошки с более высоким уровнем этих гормонов реже взаимодействовали со своими коллегами-участниками исследования. Между тем, кошки с более высоким уровнем тестостерона также чаще пытались сбежать из комнаты, где за ними наблюдали.