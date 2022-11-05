Почему некоторые люди более устойчивы к вирусам

Исследователи изучили иммунную систему женщин, которые заразились гепатитом С в результате переливания крови более 40 лет назад. Тогда в Ирландии случился инцидент, в ходе которого несколько тысяч женщин получили лекарства, изготовленные из плазмы крови донора с гепатитом С. Интересно, что заболели тогда не все женщины.

Оказалось, что у тех, кто был устойчив к инфекции, были высокие уровни интерферона I после стимуляции молекулами, имитирующими вирусы.