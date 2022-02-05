Почему некоторые люди испытывают тревогу во время похмелья

Люди рассказали исследователям, что у них хуже эмоциональное состояние с похмелья. Когда их попросили на самом деле регулировать свои эмоции во время задания, они смогли регулировать их в той же степени, что и без похмелья, но прилагали при этом больше усилий. Учёные отметили, что трудности с регулированием эмоций во время похмелья также могут объяснить, почему некоторые люди испытывают тревогу.

В другом исследовании исследователи изучили, как похмелье влияет на умственные функции, которые в том числе помогают справиться с тревожностью. Как оказалось, с похмелья эти функции страдают. Но почему одни люди испытывают тревогу, а другие нет?

Исследования показывают, что люди, которые склонны преувеличивать боль или ожидать худшего, чаще испытывают и тревогу, и сильное похмелье.