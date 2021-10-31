Почему некоторые люди «слышат» голоса мёртвых

Исследователи узнали, что у тех, кто утверждает, что слышит голоса, наблюдаются предрасположенность к высокому погружению в решение задач, необычный слуховой опыт в детстве и восприимчивость к слуховым галлюцинациям. Все эти черты проявлялись сильнее именно у тех, кто называет себя медиумами, чем у обычных людей.

Кроме того, обнаружилось, что мистически настроенные люди меньше заботятся о том, что о них подумают другие. Учёные пришли к выводу, что люди начинают верить в то, что слышат голоса мёртвых, уже после появления слуховых галлюцинаций: они пытаются найти им объяснение таким образом.