Почему некоторые люди «слышат» голоса мёртвых

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Почему некоторые люди «слышат» голоса мёртвыхУ таких людей есть определённые черты
Учёные узнали, почему некоторые люди утверждают, что «слышат» голоса мёртвых. Это исследование выводит на чистую воду медиумов, которые не являются обычными мошенниками.
Исследователи узнали, что у тех, кто утверждает, что слышит голоса, наблюдаются предрасположенность к высокому погружению в решение задач, необычный слуховой опыт в детстве и восприимчивость к слуховым галлюцинациям. Все эти черты проявлялись сильнее именно у тех, кто называет себя медиумами, чем у обычных людей.
Кроме того, обнаружилось, что мистически настроенные люди меньше заботятся о том, что о них подумают другие. Учёные пришли к выводу, что люди начинают верить в то, что слышат голоса мёртвых, уже после появления слуховых галлюцинаций: они пытаются найти им объяснение таким образом.
Источник: ScienceAlert