Почему некоторые люди в Австралии живут под землёй

Если верить данным переписи населения, то в Кубер-Педи проживает в Австралии 1566 человек. В то же время на официальном сайте города указано другое число: 2500 человек. Расположен этот город в пустыне, а в год здесь выпадает только 156 мм осадков. Ближайший же город Аделаида находится на расстоянии 830 км от него.

Каждый год в Кубер-Педи приезжают примерно 150 тысяч туристов. Особый интерес у людей вызывают пещеры, в которых располагается буквально всё: и отель, и музей, и квартиры.