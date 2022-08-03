Почему некоторые птицы умнее других

Исследователи использовали новую методику для оценки количества нейронов в определенной части мозга, называемой паллий, у 111 видов птиц. Паллий у птиц является эквивалентом коры головного мозга человека, которая, помимо прочего, участвует в памяти, обучении, рассуждениях и решении проблем. Когда эти оценки количества нейронов в паллиуме были объединены с информацией о более чем 4 000 инноваций в кормодобывании птиц, команда обнаружила, что виды с более высоким количеством нейронов в паллиуме также, вероятно, были наиболее изобретательны.

"Количество времени, которое птенцы проводят в гнезде, пока их мозг развивается, также может играть решающую роль в эволюции интеллекта", - говорит профессор Университета Макгилла Луи Лефевр. "Более крупные виды ворон и попугаев, которые известны своим интеллектом, дольше проводят в гнезде, что позволяет мозгу больше времени расти и накапливать паллиальные нейроны".