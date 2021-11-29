Почему некоторым людям труднее быть счастливыми

Согласно одному исследованию 2005 года, 50% «человеческого счастья» определяется генами, 10% — обстоятельствами и 40% — тем, что человек делает сам. Эти цифры немало критиковались. Но на протяжении десятилетий учёные проводили исследования с близнецами и установили, что 40-50% вариативности в уровне счастья всё же объясняется генами. Однако эти цифры предполагают, что близнецы проживают почти одинаковую жизнь — что в реальности невозможно.

В ответ на критику в адрес статьи 2005 года те же авторы написали новую статью в 2019 году, в которой был представлен более тонкий подход к влиянию генов на счастье. Авторы признали, что окружающая среда может влиять на генетические предпосылки. Гены влияют на поведение, но и поведение может менять экспрессию генов. Например, когда будущие матери голодали, у их младенцев происходили генетические изменения, подавлялась выработка фактора роста. В результате дети рождались меньше по весу и с заболеваниями.

Что же касается счастья, то некоторые люди могут быть более чувствительны к окружению, чем другие. Поэтому, посещая семинар по благополучию или читая книгу по позитивной психологии, они могут оказаться под влиянием этого всего и испытают больше изменений по сравнению с другими.