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Почему некоторым людям труднее быть счастливыми

Отчасти дело в генах
Издание Science Alert со ссылками на научные исследования попыталось объяснить, почему некоторым людям действительно тяжелее быть счастливыми, чем другим.
Почему некоторым людям труднее быть счастливыми

Согласно одному исследованию 2005 года, 50% «человеческого счастья» определяется генами, 10% — обстоятельствами и 40% — тем, что человек делает сам. Эти цифры немало критиковались. Но на протяжении десятилетий учёные проводили исследования с близнецами и установили, что 40-50% вариативности в уровне счастья всё же объясняется генами. Однако эти цифры предполагают, что близнецы проживают почти одинаковую жизнь — что в реальности невозможно.

В ответ на критику в адрес статьи 2005 года те же авторы написали новую статью в 2019 году, в которой был представлен более тонкий подход к влиянию генов на счастье. Авторы признали, что окружающая среда может влиять на генетические предпосылки. Гены влияют на поведение, но и поведение может менять экспрессию генов. Например, когда будущие матери голодали, у их младенцев происходили генетические изменения, подавлялась выработка фактора роста. В результате дети рождались меньше по весу и с заболеваниями.

Что же касается счастья, то некоторые люди могут быть более чувствительны к окружению, чем другие. Поэтому, посещая семинар по благополучию или читая книгу по позитивной психологии, они могут оказаться под влиянием этого всего и испытают больше изменений по сравнению с другими.

Источник: Science Alert
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