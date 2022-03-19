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Почему нельзя долго оставаться на свежем воздухе после занятий спортом весной

Из-за риска заболеть
Главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников объяснил, почему весной нельзя долго оставаться на улице после занятий спортом.
Почему нельзя долго оставаться на свежем воздухе после занятий спортом весной

По его словам, весной воздух всё ещё не прогрет, а после тренировок одежда становится сырой, поэтому долго пребывать на улице нельзя. Не менее опасно садиться на камни и землю.

Специалист отметил, что нужно подбирать ождежду по случаю: если планируется долго тренироваться на улице, одежда дожна быть тёплой, а если дождливая погода — защищать от промокания. К тому же одежда должна быть из водопоглощающей ткани, чтобы не простыть из-за интенсивного потоотделения.

«При подборе одежды необходимо учитывать длительность занятий и погоду. Чем дольше планируется пробыть на улице и чем холоднее, тем теплее надо одеться. В дождливую погоду одежда должна защищать от промокания. Нужно учитывать, что после интенсивного потения во время занятий в холодную погоду тело быстро остывает, поэтому нельзя допускать долгого нахождения на улице в сырой одежде», — посоветовал Тяжельников.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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