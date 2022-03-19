Почему нельзя долго оставаться на свежем воздухе после занятий спортом весной

По его словам, весной воздух всё ещё не прогрет, а после тренировок одежда становится сырой, поэтому долго пребывать на улице нельзя. Не менее опасно садиться на камни и землю.

Специалист отметил, что нужно подбирать ождежду по случаю: если планируется долго тренироваться на улице, одежда дожна быть тёплой, а если дождливая погода — защищать от промокания. К тому же одежда должна быть из водопоглощающей ткани, чтобы не простыть из-за интенсивного потоотделения.

«При подборе одежды необходимо учитывать длительность занятий и погоду. Чем дольше планируется пробыть на улице и чем холоднее, тем теплее надо одеться. В дождливую погоду одежда должна защищать от промокания. Нужно учитывать, что после интенсивного потения во время занятий в холодную погоду тело быстро остывает, поэтому нельзя допускать долгого нахождения на улице в сырой одежде», — посоветовал Тяжельников.

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