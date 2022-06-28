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Почему нельзя пить солёную воду

А ведь её так много на планете
Вода необходима для нашего выживания, но более 96% жидкости на нашей планете составляет океанская вода, которая содержит много соли. Почему нам нельзя её пить?
Почему нельзя пить солёную воду

Ответ на этот вопрос довольно прост: солёную воду не «вывозят» наши почки. По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований, примерно 3,5% веса морской воды приходится на растворённую соль. Если забрать всю соль из океанов и распределить по всей поверхности земли, слой возвышался бы на высоту более 166 метров.

Учёные пояснили, что у большинства животных почки отфильтровывают примеси из воды. Когда человек пьёт солёную воду, он проглатывает много соли, которую организму теперь нужно как-то вывести. Но почки могут производить только мочу, которая менее солёная, чем наша кровь, а солёная вода содержит более чем в три раза больше соли, чем обычно присутствует в крови человека. Это означает, что на каждую чашку солёной воды, которую вы выпиваете, нужно употребить как минимум такой же объём пресной жидкости, чтобы ваши почки вымыли всю соль.

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