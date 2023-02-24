Почему нельзя пропускать завтрак во время диеты

В частности, исследователи изучали интервальное голодание. Их интересовал как кратковременный (всего несколько часов), так и длительный (24 часа) отказ от пищи. В эксперименте участвовали две группы мышей. Одна группа съела завтрак сразу после пробуждения. Другая полностью пропустила этот приём пищи. Затем учёные собрали образцы крови у всех грызунов.

Команда наблюдала отличия в группе, которая не завтракала. Они заметили изменение количества моноцитов — лейкоцитов, образующихся в костном мозге, которые попадают в кровь и ткани, помогая бороться с инфекциями, сердечными заболеваниями и даже раком.