Почему нельзя пропускать завтрак во время диеты

Почему нельзя пропускать завтрак во время диетыВо время интервального голодания
Пропуск завтрака во время диеты оказался вреден для иммунной системы. Учёные предупредили, что «самый важный приём пищи» должен быть вне зависимости от режима питания.
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В частности, исследователи изучали интервальное голодание. Их интересовал как кратковременный (всего несколько часов), так и длительный (24 часа) отказ от пищи. В эксперименте участвовали две группы мышей. Одна группа съела завтрак сразу после пробуждения. Другая полностью пропустила этот приём пищи. Затем учёные собрали образцы крови у всех грызунов.
Команда наблюдала отличия в группе, которая не завтракала. Они заметили изменение количества моноцитов — лейкоцитов, образующихся в костном мозге, которые попадают в кровь и ткани, помогая бороться с инфекциями, сердечными заболеваниями и даже раком.