Почему нельзя терпеть и не идти в туалет «по-большому»? Учёные пояснили

Учёные предупреждают, что привычка откладывать позывы к дефекации может быть связана с более высоким риском таких проблем, как рак кишечника, дивертикулез (воспаление и выпячивание стенок толстого кишечника), геморрой, анальные трещины и пролапс (выпячивание органа или его части через естественные отверстия).

Ещё в начале XX века физиологи определили, что мощным стимулом для опорожнения кишечника является приём пищи. Часто это наиболее эффективно после некоторого периода голодания и, следовательно, после завтрака. Младенцы обычно опорожняют кишечник, когда в этом возникает необходимость. Однако когда мы взрослеем, мы учимся подавлять этот позыв. Научиться контролировать свой кишечник — важный шаг в развитии, но некоторые из нас заходят слишком далеко.

Есть такое понятие как кишечный транзит — это определение времени прохождения каловых масс по толстой кишке. Есть простой способ проверить, в норме ли у вас этот показатель: нужно съесть несколько сырых зерён сахарной кукурузы, а затем посмотреть, когда они появятся в стуле. Если вы «уложились» в срок от 8 до 24 часов — всё в порядке. Чем дольше содержимое находится в кишечнике, тем больше опасных веществ там появляется. Кроме того, это чревато высоким риском колоректального рака, полипов толстой кишки, дивертикулеза, желчных камней и геморроя.

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