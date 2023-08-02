Почему ни одна компьютерная система не безопасна

История начинается с того, что Бенджамин пытается взломать центральный сервер своего университета, чтобы получить доступ к экзаменационным работам. Однако его ловит охранник, что приводит к общественным работам и встрече с другим хакером по имени Макс.

Макс знакомит Бенджамина с различными хакерскими специальностями, включая DDoS-атаки, ботнеты, фишинг и эксплойты нулевого дня. В фильме рассказывается, что DDoS-атаки возникают, когда серверы перегружаются фальшивыми запросами, лишая законных пользователей доступа к сайтам или приложениям. Как правило, такие атаки становятся более мощными при использовании бот-сетей, представляющих собой совокупность зараженных устройств, контролируемых хакерами.

Хакерские навыки Бенджамина растут по мере того, как он становится членом группы CLAY (Clowns Laughing at You). Хактивистская деятельность группы направлена на разоблачение крупных организаций и раскрытие их истинной сущности. В ходе атак на крупные организации они занимаются социальной инженерией, используя уязвимые места людей для проникновения в системы.

Один из самых грандиозных взломов был связан с обманом ведущего следователя Европола по киберпреступлениям Ханне Линдберг. С помощью тщательно продуманной лжи Бенджамин получает ценную информацию.

В фильме подчеркивается, что хакерство - это не просто сидение за партой, оно требует реальных действий и часто связано с социальной инженерией. 90% кибератак направлены на сотрудников учреждений, поскольку они чаще всего подвержены манипуляциям.

В эпоху цифровых технологий, когда технологии переплетаются со всеми аспектами нашей жизни, «Кто я» служит своевременным напоминанием о важности кибербезопасности и необходимости сохранять бдительность в отношении возможных атак. Да, это фильм, выдуманная история, однако и в реальности киберпреступники способны получать доступ к, казалось бы, неприступным структурам.