Почему ночью вы не встретите нигде ни одной пчелы: научное объяснение

Кроме того, для ориентации в пространстве пчёлам обязательно нужно солнце. Связано это с тем, что их глаза - светопреломляющие.

Ну и если солнечного света не будет, то и остальные пчёлы не смогут увидеть «танцы» какой-либо пчелы. По этой причине вы вряд ли встретите пчёл в ночное время.