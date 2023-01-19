Почему ночью вы не встретите нигде ни одной пчелы: научное объяснение

11:25, 19 января 2023
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Почему ночью вы не встретите нигде ни одной пчелы: научное объяснениеИ как пчёлы общаются между собой
Научно доказано, что так называемые танцы пчёл - это их язык общения. Но почему-то увидеть их можно только днём. С чем это связано?
Фото: Life in the Right Direction
Пчёлы общаются друг с другом при помощи танца. Таким образом они могут, например, «говорить» сородичам, куда конкретно нужно лететь, чтобы собрать пыльцу и нектар. Указывают при этом пчёлы только направление и расстояние до нужного места. А насчёт высоты они «сказать» уже ничего не могут.
Кроме того, для ориентации в пространстве пчёлам обязательно нужно солнце. Связано это с тем, что их глаза - светопреломляющие.
Ну и если солнечного света не будет, то и остальные пчёлы не смогут увидеть «танцы» какой-либо пчелы. По этой причине вы вряд ли встретите пчёл в ночное время.