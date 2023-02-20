Наука и технологии
20:31, 20 февраля 2023
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Почему нужно помогать другим людям с точки зрения науки

Это важно для нас самих

Исследовательница из Высшей школы экономики (ВШЭ) выяснила, что оказание помощи другим людям повышает удовлетворённость своей жизнью.

Почему нужно помогать другим людям с точки зрения науки

Фото: Unsplash

В исследовании участвовали 757 человек в возрасте от 20 до 75 лет. Они ответили на вопросы о помощи окружающим, а также прошли тест, выясняющий их уровень удовлетворённости жизнью.

Оказалось, что опрошенные чаще помогали близким людям, чем незнакомцам. При этом выраженной разницы в том, как это влияет на удовлетворённость жизнью, нет. В целом, тем, кто чаще помогал другим, больше нравилась своя жизнь.

Что интересно, помощь близким была в меньшей степени связана с ощущением благополучия у людей от 51 года в сравнении с молодёжью (20–25 лет).

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