Почему нужно помогать другим людям с точки зрения науки

В исследовании участвовали 757 человек в возрасте от 20 до 75 лет. Они ответили на вопросы о помощи окружающим, а также прошли тест, выясняющий их уровень удовлетворённости жизнью.

Оказалось, что опрошенные чаще помогали близким людям, чем незнакомцам. При этом выраженной разницы в том, как это влияет на удовлетворённость жизнью, нет. В целом, тем, кто чаще помогал другим, больше нравилась своя жизнь.

Что интересно, помощь близким была в меньшей степени связана с ощущением благополучия у людей от 51 года в сравнении с молодёжью (20–25 лет).