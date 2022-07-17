Почему нужно слушать советы не тех, кто успешен, а "неудачников"

"Умелое исполнение и умелое преподавание - это не всегда одно и то же, поэтому мы не должны ожидать, что лучшие исполнители обязательно будут и лучшими учителями", - говорит Дэвид Левари, ведущий автор статьи в журнале Psychological Science.

В исследовании 2 085 участников были случайным образом распределены на группы, где в первой были “эксперты”, которые давали советы, а во второй таких не было. После раунда в специальной игре участники первой группы получили указания от случайного советчика, а затем сыграли еще пять раундов. Участники второй группы сыграли шесть раундов без обратной связи. Первая группа показала лучшие результаты после получения совета, и, как правило, они показывали лучшие результаты с каждым последующим раундом. Но советы лучших исполнителей в среднем были не полезнее, чем советы других исполнителей. Исследователи провели аналогичное исследование с дартсом, показав схожие результаты.

"В наших экспериментах люди, получившие совет от лучших игроков, считали, что он помог им больше, хотя обычно это было не так. Удивительно, но они думали так даже тогда, когда ничего не знали о людях, которые писали им советы", - сказал Левари.

Исследователи провели еще два исследования, чтобы понять, почему советы лучших исполнителей казались им более действенными. Только одно свойство - количество предложений - последовательно предсказывало как воспринимаемую полезность, так и воспринимаемое улучшение совета. Однако корреляции между количеством предложений и эффективностью совета не было.

"Лучшие исполнители не давали больше полезных советов, просто самих советов было больше, а люди в наших экспериментах принимали количество за качество", - сказал Левари в интервью APS.