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Почему один из видов терапии рака улучшает ночное зрение у людей

Странный побочный эффект объяснён
Фотодинамическая терапия при раке может вызвать один из самых странных побочных эффектов — пациенты часто начинают лучше видеть в темноте. Почему так происходит, пояснили исследователи.
Почему один из видов терапии рака улучшает ночное зрение у людей

Учёные обнаружили, что родопсин, основной зрительный пигмент, который содержится в палочках сетчатки наших глаз, взаимодействует со светочувствительным соединением под названием хлорин е6 — важным компонентом фотодинамической терапии.

Под действием света светочувствительный зрительный пигмент родопсин изменяется, и один из промежуточных продуктов его превращения отвечает за возникновение зрительного возбуждения. В темноте мы не получаем достаточно света, но как оказалось, описанный выше механизм может быть запущен иначе. Учёные обнаружили, что при инфракрасном свете и при введении хлорина родопсин меняется так же, как и при видимом свете. «Это объясняет повышение остроты зрения в ночное время», — отметили исследователи.

Авторы научной работы провели молекулярное моделирование и поняли, какой механизм за этим лежит.

Источник: Science Alert
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