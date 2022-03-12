Почему одни вещи вы запоминаете лучше других

Клинический психолог Ванесса ван Аст проводит исследования эпизодических и эмоциональных воспоминаний и того, при каких условиях они меняются. Ван Аст объясняет, что один из ключевых выводов ее исследования заключается в том, что среда, в которой люди вспоминают опыт, оказывает большое влияние на то, как они его помнят.

Она провела эксперимент, в котором участники видели несколько слов в определенном контексте и должны были придумать историю, основанную на этих словах. На следующий день участники подвергались аналогичному "опыту", но исходные слова последовательно соединялись с новыми словами. На третий день был проведен тест на память, чтобы определить, в какой степени участники все еще могут вспомнить связанные слова.

Результаты показали, что когда два опыта происходили в одном контексте, оба воспоминания, а также ассоциации между ними, отпечатывались гораздо глубже. Но когда они происходили в разных контекстах, второй опыт вспоминался в ущерб первоначальному. И ассоциации между ними также запоминались хуже.

Ван Аст сделала вывод, что при изменении пространственного контекста наша память переключается на этот новый контекст. “Наш мозг, очевидно, отдает предпочтение новому контексту, а не первоначальному воспоминанию” – объяснила свою позицию эксперт.