Почему омикрон-штамм COVID-19 переносится легче

Насколько этот вирус тяжелее вызывает заболевание, мы тоже не знаем и узнаем нескоро, потому что в Африке большая доля молодого населения, там просто мало пожилых, которые могут переносить заболевание тяжело, в Европе, куда этот вирус пришел из Соединенных Штатов, многие вакцинированы, и многие заболевают этим вирусом повторно, тоже заболевание протекает легче