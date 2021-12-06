В России подтвердили первые заражения новым штаммом коронавируса «омикрон»

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. Оба пациента получили положительные ПЦР-тесты — их взяли, когда люди находились в обсерваторе. ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора провёл полногеномное секвенирование. «Омикрон» подтвердился.

Всего положительный ПЦР-тест оказался у 10 россиян, приехавших из ЮАР. Штаммы установили ещё не у всех.

Напомним, «омикрон» обнаружили на юге Африки. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала, что штамм вызывает обеспокоенность. У него нашли большое число мутаций.

Сегодня также минздрав Таиланда зафиксировал первый случай заболевания новым штаммом коронавируса у гражданина США, прилетевшего из Испании.