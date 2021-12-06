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В России подтвердили первые заражения новым штаммом коронавируса «омикрон»Это говорит Роспотребнадзор
В России официально обнаружили первые случаи заражения новым штаммом коронавируса «омикрон». Его нашли у двух человек, которые приехали в Россию из ЮАР.
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. Оба пациента получили положительные ПЦР-тесты — их взяли, когда люди находились в обсерваторе. ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора провёл полногеномное секвенирование. «Омикрон» подтвердился.
Всего положительный ПЦР-тест оказался у 10 россиян, приехавших из ЮАР. Штаммы установили ещё не у всех.
Напомним, «омикрон» обнаружили на юге Африки. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала, что штамм вызывает обеспокоенность. У него нашли большое число мутаций.
Сегодня также минздрав Таиланда зафиксировал первый случай заболевания новым штаммом коронавируса у гражданина США, прилетевшего из Испании.
Источник: ТАСС