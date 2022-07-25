Почему опасно часто дремать

Исследователи из Китая изучили обширный набор данных, чтобы сделать свои выводы. Они увидели, что в основном днём любили дремать мужчины, они имели более низкий уровень образования и дохода, а также курили, употребляли алкоголь, страдали от бессонницы и храпа.

По данным учёных, у любителей подремать днём на 12% выше вероятность развития высокого кровяного давления и на 24% выше вероятность инсульта по сравнению с теми, кто так не делает. Особенно риск повышается у людей в возрасте до 60 лет.

Как отметили учёные, вполне может быть, что сам по себе дневной сон не вреден, но многие люди, которые любят подремать, делают это из-за плохого ночного сна. А вот он уже связан с ухудшением здоровья.