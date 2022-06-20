Почему опасно пить кофе перед походом в магазин

Исследователи обнаружили, что люди, которые выпивали чашку кофе перед походом в магазин, тратили примерно на 50% больше денег и покупали почти на 30% больше товаров, чем те, кто пил кофе без кофеина или воду.

Учёные пояснили, что кофеин, как мощный стимулятор, высвобождает дофамин в мозгу, который «возбуждает разум и тело». У человека снижается самоконтроль.

Это подтвердил следующий эксперимент: учёные установили кофемашину у входа в магазин товаров для дома во Франции и универмаг в Испании. При входе более 300 покупателей получили бесплатную чашку кофе: примерно половине был предложен кофе, содержащий около 100 мг кофеина, а остальным — кофе без кофеина или вода. Затем учёные сравнивали чеки. Оказалось, что те, кто употреблял кофеин, покупали «значительно большее» количество продуктов и тратили больше денег.