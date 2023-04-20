Почему опасно подключаться к бесплатным Wi-Fi сетям

Кандид Уэст, вице-президент по глобальным исследованиям компании Acronis, считает, что поддельные общедоступные сети WiFi представляют большую опасность, чем атаки типа juice jacking, вероятность которых ниже.

Поддельные Wi-Fi–соединения довольно популярны и могут раскрыть учетные данные на незашифрованных сервисах или веб-сайтах, подвергая риску устройства и пользователей.

Кроме того, незнакомцы могут подглядывать за действиями пользователей в Интернете, что менее критично, но все же опасно, считает эксперт. При использовании общедоступного Wi-Fi существует также риск прямых атак на устройства, не имеющий последних обновлений.

Отключение автоматического подключения к Wi-Fi на устройствах могут значительно снизить риск стать жертвой поддельного публичного Wi-Fi соединения, советует Уэст.

Juice jacking - это теоретический метод взлома смартфонов, планшетов и устройств, которые используют один и тот же кабель для зарядки и передачи данных, обычно это USB-кабель. Например, для установки вредоносного ПО на устройство, либо скрытного копирования потенциально важных данных.