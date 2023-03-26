Почему опасно участвовать в программах лояльности супермаркетов

Компания Kroger собирает данные о покупателях, используя приложение на телефоне и программу лояльности. Приложение фиксирует вход покупателя в магазин и знает, в каком отделе он находится. Сеть говорит, что получает информацию только о тех клиентах, кто дал согласие, и перестаёт отслеживать их, как только они покидают территорию магазина.

Участники программы лояльности также автоматически соглашаются передавать Kroger данные о покупках по скидочной карте. А подробности о действиях онлайн-покупателей — это просмотр страниц, поисковые запросы, добавление товаров в корзину — могут заполучить компании вроде Google, Pinterest и Snapchat.

Kroger заявляет, что собирает данные «только когда это необходимо для достижения определённой цели». Среди данных могут быть: имя, электронная почта, почтовый адрес, номер телефона, история покупок в офлайне и онлайне, местоположение, номера кредитных, дебетовых и других карт, банковские счета. Помимо этого собирается информация о мобильных устройствах покупателей.

Аналитики говорят, что «комбинации» вышеперечисленных данных позволяют идентифицировать покупателя. Учёные из Массачусетского технологического института выяснили, что 90% клиентов можно «раскрыть» в среднем по четырём чекам.