Почему отказ от цифровизации сельского хозяйства приведёт человечество к голоду

Почему отказ от цифровизации сельского хозяйства приведёт человечество к голодуОбъясняет vc.ru
В 2050 году, отмечает автор, населению необходимо будет на 70 процентов больше сельскохозяйственных продуктов, чем сейчас. В то же время на данный момент качество почв, климат ухудшаются, а какие-то новые ресурсы для разведения животных, растений оказываются недоступны. Если так пойдёт и дальше, то в 2030 году недостаток продуктов станет критичным.
В результате возникнет выбор: еда, которая производится из синтетических материалов, или увеличение отдачи от существующих ресурсов.
При этом хотя в России цифровизация животноводства находится примерно на том же уровне, что в других странах в среднем, некоторые пути дальнейшего развития всё равно есть.
Основу цифрового агропромышленного комплекса составляют идеи умных ферм и точного земледелия, технологии компьютерного зрения, искусственный интеллект, автономные роботизированные системы. Поэтому планируется, что искусственный интеллект уже к 2024 году станет отслеживать здоровье скота на 25 процентах ферм, а на 25 процентах полей будут применяться системы точного земледелия.
По словам специалистов Сбера, пик цифровизации агро наступит в 2023-2025 годах.
Какие есть проблемы по внедрению цифровизации в сельское хозяйство сейчас? Во-первых, это невозможность прогнозирования результатов и в то же время зависимость от будущих доходов. Поэтому очень рискованно реализовывать в данной сфере различные цифровые проекты. Во-вторых, это нестабильный доступ к интернету.
Сейчас в целом уровень цифровизации неоднороден. Существуют отдельные предприятия, где всё развито хорошо, а существуют такие, которые даже не могут себе позволить внедрение базовых подобных технологий.
В 2022 году в любом случае отрасль сельского хозяйства будет продолжать активно оцифровываться. Постепенно везде начнут использовать различные ИТ-системы. Также для обеспечения продуктами населения станут развиваться и производство пищи искусственного происхождения, и агропромышленность.