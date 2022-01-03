Почему отказ от цифровизации сельского хозяйства приведёт человечество к голоду

В 2050 году, отмечает автор, населению необходимо будет на 70 процентов больше сельскохозяйственных продуктов, чем сейчас. В то же время на данный момент качество почв, климат ухудшаются, а какие-то новые ресурсы для разведения животных, растений оказываются недоступны. Если так пойдёт и дальше, то в 2030 году недостаток продуктов станет критичным.

В результате возникнет выбор: еда, которая производится из синтетических материалов, или увеличение отдачи от существующих ресурсов.

При этом хотя в России цифровизация животноводства находится примерно на том же уровне, что в других странах в среднем, некоторые пути дальнейшего развития всё равно есть.

Основу цифрового агропромышленного комплекса составляют идеи умных ферм и точного земледелия, технологии компьютерного зрения, искусственный интеллект, автономные роботизированные системы. Поэтому планируется, что искусственный интеллект уже к 2024 году станет отслеживать здоровье скота на 25 процентах ферм, а на 25 процентах полей будут применяться системы точного земледелия.

По словам специалистов Сбера, пик цифровизации агро наступит в 2023-2025 годах.