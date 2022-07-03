Почему панды стали «вегетарианцами»

Окаменелости возрастом около шести миллионов лет, найденные в провинции Юньнань на юго-западе Китая, включают сильно увеличенную кость запястья — то, из чего образовался ложный большой палец современной панды, который позволяет ей захватывать и ломать тяжёлые бамбуковые стебли. Эта часть запястья у древней панды показывает вероятные сроки и этапы эволюции питания животных.

Учёные отметили, что даже небольшая выступающая шишка на запястье может помочь панде и сделать так, чтобы бамбук не выскальзывал у неё из лап. Вероятно, эта мелочь позволила пандам сменить высокобелковую всеядную диету своих предков на бамбук. Интересно, что взрослая панда может потреблять до 45 кг бамбука в день.