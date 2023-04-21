Почему пауки теряют зрение при сильном голоде

При недостаточном питании пауки начинают терять фоторецепторы, отвечающие за остроту зрения. Полученные результаты могут помочь исследователям понять, как питание влияет на распространенные возрастные проблемы со зрением, такие как макулярная дегенерация у людей.

Чтобы проверить свою гипотезу, исследователи изучили две группы пауков в неволе, одну из которых кормили нормальной пищей, а другую - половинной порцией. Недокормленная группа потеряла больше фоторецепторов, особенно в той части сетчатки, которая обрабатывает визуальную информацию непосредственно перед пауком.

Исследователи обнаружили это случайно, изучая диких пауков-скакунов с помощью изготовленного на заказ офтальмоскопа и обнаружив темные пятна на некоторых фоторецепторах. Используя электронную микроскопию, они подтвердили, что клетки действительно умирают.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.