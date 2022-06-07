Почему пчёлы и шмели иногда в одиночку преследуют людей

Как отмечает пользователь портала iXBT.com, некоторые пчёлы и шмели могут вести себя очень агрессивно из-за особенностей их иерархии. Например, существуют пчёлы-работники и пчёлы-охранники.

На самом деле если вас начала преследовать пчела, то она однозначно относится к охранникам. Обычно такие особи на 30 процентов больше пчёл-работников. Они могут вас ужалить, ударяться о вас, садиться на вашу одежду. Многие из подобных пчёл при этом «дежурят» у входа в улей. Спастись от такой пчелы можно, если поймать её в сачок и подержать там некоторое время. После этого насекомое можно отпускать.