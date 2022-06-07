Почему пчёлы и шмели иногда в одиночку преследуют людей

Почему пчёлы и шмели иногда в одиночку преследуют людейВсё дело в иерархии насекомых
Как отмечает пользователь портала iXBT.com, некоторые пчёлы и шмели могут вести себя очень агрессивно из-за особенностей их иерархии. Например, существуют пчёлы-работники и пчёлы-охранники.
На самом деле если вас начала преследовать пчела, то она однозначно относится к охранникам. Обычно такие особи на 30 процентов больше пчёл-работников. Они могут вас ужалить, ударяться о вас, садиться на вашу одежду. Многие из подобных пчёл при этом «дежурят» у входа в улей. Спастись от такой пчелы можно, если поймать её в сачок и подержать там некоторое время. После этого насекомое можно отпускать.
Что касается шмелей, то из них преследуют человека самцы. Они могут летать вокруг вас даже в течение нескольких часов. Чаще всего встретить их можно в лесу. Такое агрессивное поведение шмелей-самцов объясняется просто. Дело в том, что их главная задача - охранять определённую территорию или растение. Поэтому они будут внимательно следить за всеми «нарушителями», в том числе за людьми.
Правда, в отличие от пчёл у шмелей-самцов нет жала. Поэтому они просто будут надоедливо жужжать и биться о вас в полёте. Избавиться от шмеля можно при помощи спрея от насекомых. Также некоторые советуют использовать для этого раствор из воды и пищевого уксуса.