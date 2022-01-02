Почему перед сном возникает множество тревожных мыслей и как от них избавиться

Почему перед сном возникает множество тревожных мыслей и как от них избавитьсяОбъясняет психолог
Немало взрослых страдают проблемами со сном. Один из вариантов проявления этого - трудности с засыпанием, в том числе из-за множества неприятных мыслей.
Согласно исследованию учёных из Оксфордского университета, главное различие между людьми с бессонницей и остальными - в их мыслях перед тем, как они заснут. Те, кто жалуется на бессонницу, чаще всего перед сном думают о различных заботах.
Одна из причин возникновения тревожных мыслей - невозможность отвлечься. Днём человека волнуют рабочие, бытовые дела, вечером - ужин, просмотр фильма. При этом всё это время мозг на самом деле не отдыхает - активно работают при этом области, связанные с планированием, принятием решений и пр. Когда же наступает время ложиться спать, мозг сосредотачивает внимание на всём сразу или на будущем дне.
По словам исследований психологов, борьба с тревожными мыслями - это один из наименее эффективных способов избавления от них. Вместо этого лучше принять их существование и дать им исчезнуть.
Один из вариантов сделать это - вести перед сном дневник, где будут описываться все проблемы и заботы, которые вас волнуют. Его эффективность доказана исследованием Оксфордского университета.
Кроме того, в 2018 году в ходе одного исследования выяснилось, что за некоторое время до сна полезно в течение пяти минут описывать всё, что было сделано, или всё, что необходимо сделать в ближайшее время. Это позволяет быстрее заснуть.
Если говорить в целом, то необходимо для качественного сна не бороться с тревожными мыслями, а максимально «освободить» мозг от любых забот.