Почему перед сном возникает множество тревожных мыслей и как от них избавиться

Одна из причин возникновения тревожных мыслей - невозможность отвлечься. Днём человека волнуют рабочие, бытовые дела, вечером - ужин, просмотр фильма. При этом всё это время мозг на самом деле не отдыхает - активно работают при этом области, связанные с планированием, принятием решений и пр. Когда же наступает время ложиться спать, мозг сосредотачивает внимание на всём сразу или на будущем дне.

По словам исследований психологов, борьба с тревожными мыслями - это один из наименее эффективных способов избавления от них. Вместо этого лучше принять их существование и дать им исчезнуть.

Один из вариантов сделать это - вести перед сном дневник, где будут описываться все проблемы и заботы, которые вас волнуют. Его эффективность доказана исследованием Оксфордского университета.

Кроме того, в 2018 году в ходе одного исследования выяснилось, что за некоторое время до сна полезно в течение пяти минут описывать всё, что было сделано, или всё, что необходимо сделать в ближайшее время. Это позволяет быстрее заснуть.

Если говорить в целом, то необходимо для качественного сна не бороться с тревожными мыслями, а максимально «освободить» мозг от любых забот.