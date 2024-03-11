Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Наука и технологии
Опубликовано 11 марта 2024, 09:00
2 мин.

Почему переработка пластика не решит проблему с загрязнением окружающей среды

Есть несколько нюансов
Эксперты предупредили об опасностях переработки пластика для планеты . Климатический кризис и всемирное загрязнение пластиком. Многим кажется, что самое верное и простое решение в этом случае — переработка материалов. Но не всё так просто.

Переработка может сократить использование ресурсов, предотвратить образование отходов и сократить выбросы углекислого газа. Однако для создания новых пластиковых изделий из переработанного пластика требуется высококачественный материал. И именно в этом заключается проблема.

Люди производят и используют большое количество самых разных видов пластиков. Они состоят из полимерных цепочек, представляющих собой мономерные звенья, и в зависимости от назначения содержат множество дополнительных химических веществ, в том числе стабилизаторов, пластификаторов и антипиренов. Все эти вещества придают пластикам определённые свойства.

В отчёте Программы ООН по окружающей среде было выявлено до 13 тысяч химических веществ, которые есть в пластмассах. Многие из этих веществ потенциально вредны для здоровья человека и для окружающей среды.

Почему переработка пластика не решит проблему с загрязнением окружающей среды
© Environmental Science & Technology (2024). DOI: 10.1021/acs.est.3c04851

Огромное количество пластмасс и добавок часто снижает качество перерабатываемого материала и на практике делает переработку сложной или невозможной. А если большая часть пластиковых изделий не может быть изготовлена из переработанного материала, то нет смысла собирать и пластиковые отходы.

Более серьёзная проблема заключается в том, что долговечные пластиковые изделия часто содержат добавки, которые, как теперь известно, вредят здоровью человека и окружающей среде. Если переработка таких пластмасс не будет контролироваться как надо, то это может привести к тому, что регулируемые химические вещества будут оставаться в обращении дольше.

Кроме того, производители пластмасс редко указывают состав и компоненты своего материала. Это означает, что мы не знаем, что содержит большинство пластиковых изделий и можно ли их безопасно переработать.

В рамках исследования, опубликованного в журнале Environmental Science & Technology, выяснилось, что в 24 новых напольных покрытиях (16%) из поливинилхлорида содержатся свинец, используемый в качестве стабилизатора, и пластификатор ДЭГФ, ортофталат. Еще 29% напольных покрытий содержали другие ортофталаты в качестве пластификаторов, которые тоже вызывают беспокойство. Предполагается, что некоторые из них нарушают работу эндокринной системы, канцерогенны, связаны с большим количеством заболеваний.

Источник:Phys.org
Автор:Валерия Филимонова
Теги:
#природа
,
#наука
,
#ученые
,
#пластик