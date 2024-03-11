Почему переработка пластика не решит проблему с загрязнением окружающей среды

Переработка может сократить использование ресурсов, предотвратить образование отходов и сократить выбросы углекислого газа. Однако для создания новых пластиковых изделий из переработанного пластика требуется высококачественный материал. И именно в этом заключается проблема.

Люди производят и используют большое количество самых разных видов пластиков. Они состоят из полимерных цепочек, представляющих собой мономерные звенья, и в зависимости от назначения содержат множество дополнительных химических веществ, в том числе стабилизаторов, пластификаторов и антипиренов. Все эти вещества придают пластикам определённые свойства.

В отчёте Программы ООН по окружающей среде было выявлено до 13 тысяч химических веществ, которые есть в пластмассах. Многие из этих веществ потенциально вредны для здоровья человека и для окружающей среды.