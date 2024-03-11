Почему переработка пластика не решит проблему с загрязнением окружающей среды

Почему переработка пластика не решит проблему с загрязнением окружающей средыЕсть несколько нюансов
Переработка может сократить использование ресурсов, предотвратить образование отходов и сократить выбросы углекислого газа. Однако для создания новых пластиковых изделий из переработанного пластика требуется высококачественный материал. И именно в этом заключается проблема.
Люди производят и используют большое количество самых разных видов пластиков. Они состоят из полимерных цепочек, представляющих собой мономерные звенья, и в зависимости от назначения содержат множество дополнительных химических веществ, в том числе стабилизаторов, пластификаторов и антипиренов. Все эти вещества придают пластикам определённые свойства.
В отчёте Программы ООН по окружающей среде было выявлено до 13 тысяч химических веществ, которые есть в пластмассах. Многие из этих веществ потенциально вредны для здоровья человека и для окружающей среды.
Огромное количество пластмасс и добавок часто снижает качество перерабатываемого материала и на практике делает переработку сложной или невозможной. А если большая часть пластиковых изделий не может быть изготовлена из переработанного материала, то нет смысла собирать и пластиковые отходы.
Более серьёзная проблема заключается в том, что долговечные пластиковые изделия часто содержат добавки, которые, как теперь известно, вредят здоровью человека и окружающей среде. Если переработка таких пластмасс не будет контролироваться как надо, то это может привести к тому, что регулируемые химические вещества будут оставаться в обращении дольше.
Кроме того, производители пластмасс редко указывают состав и компоненты своего материала. Это означает, что мы не знаем, что содержит большинство пластиковых изделий и можно ли их безопасно переработать.
В рамках исследования, опубликованного в журнале Environmental Science & Technology, выяснилось, что в 24 новых напольных покрытиях (16%) из поливинилхлорида содержатся свинец, используемый в качестве стабилизатора, и пластификатор ДЭГФ, ортофталат. Еще 29% напольных покрытий содержали другие ортофталаты в качестве пластификаторов, которые тоже вызывают беспокойство. Предполагается, что некоторые из них нарушают работу эндокринной системы, канцерогенны, связаны с большим количеством заболеваний.