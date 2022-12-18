Почему первые динозавры захватили планету

Авторы нового исследования говорят, что успеху динозавров способствовали изменения глобального климата. Они уничтожили многих крупных наземных позвоночных, таких как, например, гигантские броненосцы. Это пошло на пользу ранним динозаврам.

В частности, зауроподоподобные динозавры, предки диплодоков и брахиозавров, смогли процветать и переходить на новые территории по мере того, как планета нагревалась. «То, что мы видим в данных, предполагает, что различия в климатических условиях ограничивали разнообразие динозавров. Но как только эти условия изменились на границе триаса и юры, они (прим. — динозавры) смогли расцвести», — отметили учёные.