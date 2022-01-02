Почему подлодка «Новороссийск» обеспокоила ВМС США

Об этом пишет «Лента.ру». Подлодка появилась в водах Средиземного моря. Она приблизилась к району развёртывания боевых кораблей США, а затем ушла на глубину. Сообщается, что американские военные в течение двух суток пытались отыскать российскую субмарину, но не смогли. Они использовали корабли, оснащённые радиолокаторами, а также противолодочные самолёты.

Как отмечают СМИ, «Новороссийск» сейчас, предположительно направляется к побережью Сирии. Подлодка оснащена крылатыми ракетами «Калибр». Есть данные, что вместе с субмариной в Средиземном море находится спасательное буксирное судно «Спасатель Василий Бех».