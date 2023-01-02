Почему полезно держать собаку в доме с ребёнком

Американские эксперты отследили заболеваемость экземой почти у 800 детей в возрасте до двух лет. Исследователи также фиксировали, держали ли родители собаку в помещении во время беременности или в первый год рождения.

Результаты показали, что дети, матери которых во время беременности контактировали собака, а сами они жили в доме с животным в первый год, имели значительно меньший риск развития заболевания к двум годам.

«Поскольку содержание домашних животных влияет на микробный состав кишечника младенцев, более низкая частота экземы у детей, живших с собакой, может быть связана с изменениями в развитии иммунитета в раннем возрасте, вызванным воздействием микробов», — пояснили исследователи.